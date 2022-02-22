Kadın cinayetini aydınlatan polislere ödül
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki kadın cinayetini aydınlatılmasında üstün başarı gösteren polis memurlarına ödül verildi.
Gündem 22.02.2022, 15:37 22.02.2022, 16:00
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, 25 Ocak'ta ilçede evinde ölü bulunan Hacer Evlice cinayetinin aydınlatılmasında üstün gayret ve başarı gösteren polis memurlarıyla bir araya geldi.
470 saatlik kamera kayıtları incelendi
Temiz, 470 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ve özverili çalışma gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.
Başarılarından dolayı polis memurlarına hediye verildi.
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