"Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Oktay, patlamanın kadın olduğu değerlendirilen bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendirdikleirni söyledi.

Fuat Oktay, sölerine şöyle devam etti: "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır."

Ayrıntılar gelecek...