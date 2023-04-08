Kadim Dostlar Grubu'ndan Erdoğan'a destek bildirisi

Kadim Dostlar Grubu yayınladığı bildiri ile Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek verdi.

Kadim Dostlar Grubu Genel Koordinatörü Yakup Sucuoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Sucuoğlu yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kadim dostlarımız, basın mensupları ve saygıdeğer misafirlerimiz davetimize icabet ettiğiniz için Kadim Dostlar adına teşekkür ederim. Malum olduğu üzere şu anda çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimin çok önemli olduğunu dost düşman herkes tarafından ifade ediliyor. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Bundan dolayı Kadim Dostlar olarak bu seçimdeki tavrımızın nasıl olacağını ifade etmek için huzurlarınızdayız.

Değerli Dostlar! Biz 1973 yılından beri girdiğimiz her seçimin bir önceki seçimden daha önemli olduğunu müşahede etmiş bir nesiliz. 1973 seçimi 1969’dan da 1965’ten de hatta 1950 seçiminden bile daha önemliydi. Neden? Çünkü ilk defa milli ve manevi değerleri önemseyen milletimizin ruh köküne bağlı bir parti yani Milli Selamet Partisi bu seçimlere giriyordu.

Bu seçime giderken heyecanımız dorukta idi. Milli ve manevi değerlere sahip “Önce ahlak ve maneviyat” diyen partimizin alacağı oy çok önemliydi. Şükürler olsun. O seçimde beklediğimiz oy oranının kat be kat üstünde oy alarak zaferle çıkmıştık.

O yıllarda bir nefer olarak aramızda bulunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra MSP’nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına Ve daha sonra kurulan Refah Partisinin il başkanlığını yapmıştır.

Cumhurbaşkanımızın bundan sonra siyasi hayattaki aktif rolü hepimizin malumudur. Görev yaptığı her kademede “Önce ahlak ve maneviyat” şiarına bağlı kalmış yaptığı başarılı çalışmalarla biz Kadim Dostları’nı onurlandırmıştır.

Bu başarılı çalışmaları sebebiyledir ki, ülkemiz bugün süper güç denilen ülkelerin yapamadığı insansız hava kara ve deniz silahlarını yapar hale gelmiş ve ülkemizi “Dünya 5’ten büyüktür” diyebilecek bir güce eriştirmiş bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı diğer hizmetleri biraz sonra sunacağımız deklarasyonla kısaca da olsa değineceğiz. Bütün bu kazanımlar arka arkaya kazanmış olduğumuz seçimlere borçluyuz. Başta her seçim bir önceki seçimden daha önemlidir derken bunu kastetmiştim.

Ülkemiz önce Erbakan Hocamız ve sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu seçimleri eğer kazanmamış olsa idi.. biz bugün sahip olduğumuz birçok şeyden mahrum kalmış olacaktık.

Bundan dolayı ülkemiz ve insanımız adına maddi ve manevi olarak sahip olduğumuz bu kıymetli değerleri taçlandırmak için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı’nın kazanması çok önemli hale gelmiş bulunmaktadır. 14 Mayıs seçim zaferi ile başta Erbakan Hocamızın hayali olan Ayasofya Cami.. Başörtüsü.. İmam Hatiplerin katsayı sorunlarının çözülmesi.. Milli Sanayi Hamlesi vb. gibi hizmetlerin taçlanması olacaktır.

Şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek. Biz herkesin refahı için Kadim Dost Cumhurbaşkanımızı desteklediğimizi huzurlarınızda ilan ediyoruz."

Kadim Dostlar Grubu da yayınladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek verdi.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz Kadim Dostlar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yarım asırdan fazla bir zamandır beraber yürüdük ve halen yürümeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yorulmak nedir bilmeden.. dinlenmeden mücadelesini sürdürdüğüne ve haklı davasından en ufak bir taviz vermediğine şahidiz.

Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mücadele sürecinde Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanı, Belediye Başkanı, Başbakan ve en son olarak Cumhurbaşkanlığı görevlerini en güzel şekilde ifa etmiş biz Kadim Dostları onurlandırmıştır. Kendisiyle, kutlu bir davanın yolcuları olarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize yapmış olduğu maddi ve manevi hizmetleri tek tek anlatmak mümkün değil. Buna zaman yetmez, ama kısa başlıklar halinde söyleyecek olursak şunları diyebiliriz:

1- 15 Temmuz darbesini bertaraf ederek ülkemizin FETÖ kamuflajı ile ABD’nin hakimiyeti altına girmekten kurtarmış.. Bu hain kalkışmanın bastırılmasında milletimize en güzel şekilde liderlik etmiş bir kahramandır. Bundan dolayı millet olarak kendisine medyun-u şükranız.

2- Kadim Dostlar olarak çok önem verdiğimiz Ayasofya Camii Kebir’in ibadete açılması.. Taksim ve Çamlıca Tepesi’ne olduğu gibi ülkemizin ve gönül coğrafyamızın belli başlı merkezlerine büyük camiler yapması... çürümüş ve kaderine terk edilmiş yıkılmak üzere olan yüzlerce vakıf eserini tekrar eski kimliğine kavuşturmak Cumhurbaşkanımıza nasip olmuştur.

3- Kadim Dostlar olarak çok önemsediğimiz başörtüsü meselesini Cumhurbaşkanımız çözmüş.. başörtülü kardeşlerimizin kamuda görev almaları sağlanmıştır.

4- Aynı şekilde büyük mağduriyetler yaşayan İmam-Hatipli öğrencilerimize uygulanan katsayı adaletsizliğini ortadan kaldırmıştır.

5- Bağımsızlığımızın teminatı Savunma Sanayii ile İHA, SİHA, Millî Muharip Savaş Uçağı, Uçak Gemisi, helikopter, tank ve füze gibi silah araç ve gereçlerini geliştirmesi ve TOGG adlı yerli otomobili üretmesi yine Cumhurbaşkanımızın önemli icraatlarındandır.

6- Daha Korona tüm dünyayı sarmadan pandemi süreci ile ilgili zamanında almış olduğu tedbirlerle, kurmuş olduğu Şehir Hastaneleri ve diğer sağlık hizmetleri ile birlikte halkımızın bu salgından fazla zarar görmeden en az hasarla çıkmasını sağlamıştır.

7- Mavi Vatan kavramını tüm dünyaya kabul ettirerek, bu alan içindeki havzalardan yerli imkânlarla doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını ülkemize kazandırmıştır.

8- Yıllarca kapatılamayan konut açığını, TOKİ eliyle altyapısı çözülmüş, güvenli ve sağlam Toplu Konutlar yaparak en aza indirmiştir. Aynı şekilde depreme karşı güvensiz olan mevcut yapıstoğunun yenilenmesi için insanımıza maddî destekler vermiştir.

9- Deprem, sel ve yangın sebebiyle işyeri ve konutunu kaybeden vatandaşlarımıza kısa sürede konutlar yapılarak teslim edilmiştir.

10- Ülkemizin tüm altyapısını (havalimanları, köprüler, yollar, tüneller, Marmaray, Avrasya vs.) yenileyerek gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmış.. bu suretle ülkemizi lojistikte merkez.. yolcu taşımacılığında ise aktarma merkezi yapmıştır.

11- Yaptığı sulama kanalları ve barajlarla topraklarımızı bereketlendirmiş., Ülkemize nükleer enerjiyi kazandırmıştır.

12- Bu arada ülkemizin başına gelen tüm felaketlere rağmen Milli gelirimizi üçe katlamıştır.

Kadim Dostlar olarak bu hizmetlerin aksamadan devam etmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı ile birlikte aynı hızla bu hizmetlere devam edeceğinden zerre kadar şüphemiz yoktur.

Ülkemiz; Türkiye Yüzyılı’na terörden arınmış Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri ve diğer dost ülkelerle kurulacak yeni birlikteliklerle daha güçlü bir döneme hazırlanmaktadır.

Ancak, bu yürüyüşü durdurmak ve ayağımıza çelme takmak isteyenler var. Bunların özerklik ve öz yönetim söylemleri ile ülkemizi bölmeye çalışanlarla ittifak içinde olduklarını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’na karşı kurulmuş olan ve bir masa etrafında oluşan bu ittifak.. halkımıza kaostan başka bir şey vadetmemektedir.

Hâlbuki Cumhurbaşkanımız; bütün insanlığa kaos yerine Merhamet Medeniyeti’ni kurmayı teklif ediyor.

Bunu da kısa ve öz olarak “Daha adil bir dünya mümkün” diyen Cumhurbaşkanımız bizi Türkiye Yüzyılı bayrağı altında toplanmaya çağırıyor. Biz Kadim Dostlar olarak bugünbu çağrıya cevap vermek için huzurlarınızda bulunuyoruz.

Bugün siz değerli misafirlerimizin huzurunda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde ülkemizin üzerinde tezgâhlanan oyunları bozmak ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının devamı için Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu.. Cumhur İttifakı’nı desteklediğimizi siz değerli basın mensupları ve değerli dostlarımızın huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz."