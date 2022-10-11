Kadıköy'deki patlamada 3 kişi ölmüştü: Bomba yaparken infilak etmiş

Kadıköy'deki patlamaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

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Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2. katından patlama gelmiş, alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın, yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınmıştı.Olay yerine giren itfaiye erleri, biri 10 yaşında olan 3 kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Patlamada 1 kişi de yaralanmıştı.

BİNANIN SAHİBİ

Yangının hemen ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı birimler anında olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekiplerinin yaptığı incelemede patlamanın meydana geldiği dairede doğal gaz hattının bulunmadığı tespit edildi. Olayı çok yönlü araştıran polis ekipleri patlamada yaralanan ve hastahanede hayatını kaybeden M.K.’nın terör bağlantısını ortaya çıkardı. 64 yaşındaki M.K.’nın terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu ve işlediği cinayetten dolayı müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi. Şeker hastası olan ve bir bacağı kesilen M.K’nın 2020 yılında ceza evinden tahliye edildiği de belirlendi. M.K.’nın, patlamanın yaşandığı binanın sahibi olduğu, havai fişeklerde bulunan patlayıcı maddelerden bomba yapmaya çalıştığı ancak bombanın infilak ettiği de iddia edildi. İstanbul Emniyeti'nin patlamayla ilgili başlattığı çok yönlü çalışma sürüyor.

Bulgular kriminalde

Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlamayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü uzmanları, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin incelemeleri sürüyor. Çalışmalarda, evde bulunan mutfak ve piknik tüpleri başta olmak üzere elde edilen bulgular en ince ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Güvenlik kamera kayıtları polis ekiplerince didik didik incelendi. Kriminal Polis Laboratuvarı’nda en ince ayrıntısına kadar incelenecek delillerin, patlamaya ışık tutması bekleniyor.

Ev yıkılacak zannettik

Patlamaya tanık olan mahalle sakini Fatma Akbaş, "Patlama sesiyle kendimi yerde buldum. Patlama sesinden sonra ev öyle bir sallandı ki, yıkılacak diye bekledik. Komşumuz kapıyı çalınca kendimize geldik. Şoku öyle atlattık. Bomba sesi gibiydi, anlatamıyorum, yaşamak gerek” dedi.