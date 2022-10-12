Kadıköy patlamasının ardından 'Bern' katili Mustafa Karahan çıktı
İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan Fikirtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlama ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya sebep olan Mustafa Karahan'ın 1998 tarihinde İsviçre'de yaşanan katliamın Faili olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Kadıköy'de üç katlı binada meydana gelen patlama ve yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Olayla ilgili çok yönlü çalışmalar sürerken, İstanbul terörle mücadele ekipleri çalışmalarını bina içinde yoğunlaştırdı.
Bu çalışmalar sonucunda patlamada failin 1998 yılında İsviçre'de 4 kişiyi katleden Mustafa Karahan olduğu belirlendi.
Saldırının ardından Türkiye'ye kaçan Karahan'ın, ailesinin ihbarıyla yakalanarak cezaevine gönderildiği, şüphelinin yıllar sonra tahliye olduğu ve ailesine karşı intikam beslediği tespit edildi.
Ayrıca, şüphelinin patlama yaşanmadan günler önce çevresine 'ailemi öldüreceğim, patlatacağım"' gibi beyanlar verdiği de belirlendi.
Şüphelinin terör bağlantısı olmadığı, ama yine yıllar önce TİKKO terör örgütüyle bağlantısı olduğu da ekipler tarafından tespit edildi.
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