Kadıköy'de yangın
Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı, yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gündem 08.04.2022, 22:50
Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi Balıkçı Yunus Sokak'taki 4 katlı binanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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