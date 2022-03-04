KADEM başkanı ve kurulu üyeleri belirlendi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 4. Olağan Genel Kurulda yeniden başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurulda, 3 yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Divan başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Gümrükçüoğlu, 225 delegenin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

"Sesi duyulmayanların sesi olduk"

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 2019-2021 faaliyet raporuna ilişkin sunum yaptı.

KADEM'i 9 yıl önce "çok azimli ve dertli kadın grubu" olarak kurduklarını belirten Bayraktar, bu süre zarfında çok çalıştıklarını, mücadele verdiklerini ve çok ürettiklerini söyledi.

Aradan geçen 9 yıla rağmen ilk günkü heyecanla çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, o günden bugüne KADEM'in gönüllü sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Bayraktar, "Sesi duyulmayanların sesi olduk. Söylemesi zor şeyleri söyledik. Akıntıya kapılmadık, tersine gerektiğinde akıntıya karşı kürek çektik. Bir mazlum, bir kadının ahı söz konusuysa onu yerde bırakmamak için doğru bilinen yanlışlarla da mücadele ettik." dedi.

Bu süreçte birçok kadının yanında ve destekçisi olduklarını, birçok kadına da danışmanlık yaptıklarını belirten Bayraktar, "2019'da toplam 1904 çalışmaya, 2020'de pandemi nedeniyle biraz kesintiye uğradık ama 2021'de bunu telafi ederek 3 bin 156 çalışmaya imza attık." diye konuştu.

KADEM ve derneğin çalışmalarına destek veren herkese teşekkür eden Bayraktar, sürekli güçlenen bir söylemle dertle ve heyecanla, daha nice kadının gönlüne dokunacakları, hayat mücadelesine omuz verecekleri yeni bir döneme girdiklerini sözlerine ekledi.

Yeni dönemde, Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Sevim Zehra Kaya, Elif Aydın Ünlü, Ayşegül Yıldırım Kara, Canan Sarı, Melek Cevahiroğlu Ömer, Betül Özel Çiçek ve Zeynep Temizer Atalar da yönetim kurulunda yer aldı.

Nevin Demirel, Gülden Nacar ve Esra Varank denetim kuruluna, Hilal Ferşatoğlu, Didem Kaya Bayram ve Ayşe Nur Çamlı Aydoğan da etik kuruluna seçildi.