Kaçamıyorlar: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Gündem 26.04.2022, 20:42
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/TrfsxyIhR2
Kaynak: AA
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