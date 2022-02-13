Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 13 milyon sigara ve makaron ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Gündem 13.02.2022, 15:48
Ekipler, sigara kaçakçılığı yapanlara geçit vermiyor.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, gümrük muhafaza ekiplerinin İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekiplerince, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."
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