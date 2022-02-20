Kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü
Mersin Toroslar'da, define aramak amacıyla yapılan kazı sırasında patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.
Gündem 20.02.2022, 10:23 20.02.2022, 13:03
Çelebili Mahallesi Karsu mevkiinde, iddiaya göre, define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Binay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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