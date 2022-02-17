Kaçak avlanan 2 kişiye rekor ceza
Tunceli'de koruma altında olan yaban keçilerini vururken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından suçüstü yakalan 2 avcıya toplam 125 bin TL para cezası kesildi.
Gündem 17.02.2022, 08:58
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri, Keban Baraj Gölü'nün yakınında bulunan Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyüne botla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine harekete geçti
Bölgeye gönderilen ekipler, avcıları, silahları ve vurulduktan sonra kafası kesilen 2 yaban keçisiyle birlikte yakaladı.
Avladıkları yaban keçisiyle yivli tüfeklerine el konulan 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 125 bin TL ceza kesildi.
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