Kaçak avcılık yaparken müdahale eden görevlilere ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol ekibi, Ballıöz Mahallesi'nin kırsalında denetim yaptı.

Denetim sırasında kaçak avcılarla karşılaşan ekip görevlisi M.A.K. ve M.A, müdahale etmek istedikleri sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.A.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.