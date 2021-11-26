Kabusun yeni adı: '32 mutasyonlu varyant'

İlk olarak 11 Kasım’da Afrika ülkesi Botsvana’da tespit edilen ve ‘Nu’ adı verilen B.1.1.529 varyantının çivi proteininde, 32 ayrı mutasyon var. Botswana’da üç, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde altı kişide görüldü. Hong Kong’da da, Güney Afrika’yı ziyaret etmiş bir kişide saptandı.

Bilim insanları, mutasyon sayısının yüksekliği ve bu mutasyonların çıkıntılı proteinde yoğunlaşması nedeniyle endişeli. Mevcut aşıların virüsü bu proteini hedef alarak etkisiz hale getirdiğine, bu nedenle yeni mutasyonların bağışıklık sistemi savunmasına yakalanmayarak aşıların etkisini azaltarak yeni Kovid dalgalarına yol açmasından korkuluyor.

Kaynak: Karar