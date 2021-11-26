Kabusun yeni adı: '32 mutasyonlu varyant'
Dünyada şimdilik üç ülkede ‘aşırı derecede fazla sayıda’ mutasyona uğramış koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu. Virüsün aşılar tarafından hedef alınan çivi proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski bilim adamlarında endişe yarattı.
Gündem 26.11.2021, 10:57 26.11.2021, 11:02
İlk olarak 11 Kasım’da Afrika ülkesi Botsvana’da tespit edilen ve ‘Nu’ adı verilen B.1.1.529 varyantının çivi proteininde, 32 ayrı mutasyon var. Botswana’da üç, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde altı kişide görüldü. Hong Kong’da da, Güney Afrika’yı ziyaret etmiş bir kişide saptandı.
Bilim insanları, mutasyon sayısının yüksekliği ve bu mutasyonların çıkıntılı proteinde yoğunlaşması nedeniyle endişeli. Mevcut aşıların virüsü bu proteini hedef alarak etkisiz hale getirdiğine, bu nedenle yeni mutasyonların bağışıklık sistemi savunmasına yakalanmayarak aşıların etkisini azaltarak yeni Kovid dalgalarına yol açmasından korkuluyor.
Kaynak: Karar
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