Kabloları çalan hırsız apartmanı elektriksiz bıraktı

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda elektriklerin kesildiğini fark eden vatandaşlar, çevredeki binaların lambaları ile sokak lambalarının yandığını fark edince panoları kontrol etmek için zemin kata indi.

Bu sırada bir kişinin apartman kapısından koşarak çıktığını fark eden vatandaşlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafodaki bazı kabloların çalındığını ve elektriklerin bu nedenle kesildiğini belirledi.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.