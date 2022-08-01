Kabine yoğun gündemle toplanıyor: İşte başlıklar...
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin son durum kabinenin öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.
Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, koronavirüs salgını ile mücadelede son durum ve ekonomideki gelişmeler.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak.
Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmeler ele alınacak
Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.
81 ilde 150 bin sosyal konut projesinin detayları görüşülecek
Ekonomideki gelişmeler de masada olan başlıklar arasında.
Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.
81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Koronavirüs de masada olacak
Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak.
Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek
Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de görüşülecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak
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