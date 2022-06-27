Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Gündemde asgari ücrete olası ek zam, memur ve emeklinin temmuz ayı maaş iyileştirmeleri olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı da bugün belli olacak.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kamu çalışanlarının Temmuz maaşları hangi oranda artacak?
Merakla beklenen soruların cevapları için gözler kabine toplantısında...
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Maaşlarda yapılacak düzenleme kabinede ele alınacak
Asgari ücrete olası ek artış toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Zam kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek.
Temmuz'da kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı da kabine'nin gündeminde.
5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşlarındaki iyileştirme için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.
Bayram tatili 9 gün olur mu?
Akıllardaki bir diğer soru ise Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı..
Bayram ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü resmi tatili birleşecek mi?
Nihai kararın da toplantıda verilmesi bekleniyor.
NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak
Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.
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