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Kabine toplantısı bitti: Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Gündem 22.08.2022, 18:44
Kabine toplantısı bitti: Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ayrıntılar gelecek...

#Recep tayyip erdoğan #kabine toplantısı
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