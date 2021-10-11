Kabine toplanıyor! Gündemde fahiş fiyatlar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak kabinenin en önemli gündem maddeleri koronavirüs ve fahiş fiyatla mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapacağı kabinede, 30 bin dolayında seyreden Kovid-19 vaka sayıları, vefat sayıları ve hastanelerdeki son durum ele alınacak. Bilim Kurulu’nun da tavsiye kararları doğrultusunda salgına karşı alınan tedbirler değerlendirilecek.

TURKOVAC’TA SON DURUM

Aşılama çalışmalarının ele alınacağı toplantıda, aşı tedariki ile kısa süre içinde acil kullanım onayı alması beklenen Turkovac ve diğer yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum masaya yatırılacak. Yüze yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den bu yana okullardaki son durum ve vaka sayılarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda, okullarda veli onayı ile pilot olarak gerçekleştirilen tarama testlerinin ilk sonuçlarının da görüşülmesi bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi de fahiş fiyatlarla mücadele. Kabine, market ve hallerdeki denetimlerle ilgili bilgilendirilecek. Yapılan denetimlere ilişkin sonuçlar değerlendirilip fahiş fiyatlara karşı atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan’ın 1000’e çıkarılacağını açıkladığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine yönelik son çalışmalar gözden geçirilecek. Ekonomik gelişmelerin de masada olacağı toplantıda, tüm dünyada büyüyen enerji krizine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

NAVTEX KRİZİ GÖRÜŞÜLECEK

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları hakkında kabineye bilgi sunulacak. Erdoğan’ın katılacağı G20 Liderler Zirvesi öncesi bakanlıkların yaptığı hazırlıkların da değerlendirileceği toplantıda, Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşanan Navtex krizleri ve sonrasında bölgedeki duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verilecek.

ABD İLİŞKİLERİ MASADA

Kabinenin ajandasındaki diğer önemli başlıklar ise Afganistan’daki gelişmeler, Soçi Zirvesi’nin sahaya yansımaları ve Almanya’daki seçimler olacak. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını 1 yıl daha uzatması ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’nin terör operasyonlarını tehdit olarak gördüğünü bildiren açıklamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.