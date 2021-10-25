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Kabine toplanıyor: Erdoğan önemli kararları açıklayacak

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar ele alınacak.

Gündem 25.10.2021, 09:34
Kabine toplanıyor: Erdoğan önemli kararları açıklayacak

Kabinesi toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda dış politikaya ilişkin gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşulacak.

G20 öncesi son durum görüşülecek

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Koronavirüs salgını

Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Fahiş fiyatla mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak.

Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve atılan bu adımlara ilişkin son durum masaya yatırılacak.

10 büyükelçinin 'Kavala' açıklaması

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için talimat verdi.

Erdoğan'ın talimatı sonrası gözler, Dışişleri Bakanlığı’nın atacağı adıma çevrildi. Kabinede büyükelçilerin açıklaması hakkında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Faiz indirimi sonrası ekonomideki gelişmeler

Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası yukarı yönlü hareketlenen döviz kurlarına karşı atılabilecek adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Ayrıca fahiş fiyat denetimleri ve gıda enflasyonuna yönelik tedbirler de ele alınacak.

Türkiye’nin mali eylem görev gücü tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle “gri listeye” alınması da görüşülecek.

Terörle mücadele ele alınacak

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.

Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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