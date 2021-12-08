Kabine bugün toplanıyor! Masada üç konu var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Konuşulacak konular arasında asgari ile memur, emekli maaşlarında yapılacak yeni artışlar var.
Gündem 08.12.2021, 11:46
Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.
Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.
Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak
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