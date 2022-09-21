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Jovica Vukatiç'in öldürülmesiyle ilgili 12 kişi gözaltında

Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü elebaşı Jovica Vukatiç, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak 12 zanlı gözaltına alındı.

Gündem 21.09.2022, 22:27
Jovica Vukatiç'in öldürülmesiyle ilgili 12 kişi gözaltında

Sırbistan tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü yöneticisi Jovica Vukatiç Şişli'de otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sonucu 12 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirildi.

#Jovica Vukatiç #İstanbul
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