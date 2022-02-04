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Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı iş birliği

Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin balistik füze geliştirme programına karşı yakın iş birliği yapılmasında anlaştı. Sado madenlerinin UNESCO listesine tavsiyesi tartışması ise sürüyor.

Gündem 04.02.2022, 07:59
Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı iş birliği

Kasım 2021 olağan seçimlerinin akabinde göreve gelmesi sonrası Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong ile ilk resmi telefon görüşmesini yaptı.

İkili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı 35 dakika süren görüşmede bakanlar, Kuzey Kore'nin sıklaşan füze denemeleri karşısında endişe taşıdıklarını belirterek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden balistik ve nükleer füze geliştirme sorununun çözümünde yakın iş birliği yapılması mutabakatına vardı.

Uluslararası basında, Ocak 2022'de farklı tip ve menzillerde 7 kez füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin, nükleer ve kıtalararası balistik füze denemeyi planladığı belirtiliyor.

Sado madenleri

İki bakan görüşmede, Japonya hükümetinin hafta içinde, batıdaki Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye edilmesi kararını da ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığına göre Chung görüşmede, "İkinci Dünya Savaşı esnasında adadaki maden kompleksinde Korelilerin zorla çalıştırıldığını" savunarak, "hayal kırıklığı" şeklinde nitelediği Japon hükümetinin söz konusu kararını protesto ettiklerini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre Hayaşi, "temelsiz ve talihsiz" şeklinde nitelediği Güney Kore'nin iddialarının kabul edilemeyeceğini kaydederek, kompleksin listeye alınması sorununu, Seul hükümetiyle "soğukkanlılıkla ve nezaketle" tartışmaya hazır olduklarını belirtti.

Seul hükümeti, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde, zorla çalıştırılan işçiler ile istismar edilen kadınlar gibi "hassas sorunlar" dolayısıyla, maden kompleksinin tavsiye edilmemesi yönünde Tokyo hükümetine daha önce çağrı yapmıştı.

Komşu ülkelerin muhalif pozisyonları göz önüne alındığında UNESCO'nun, 400 yıllık altın ve gümüş madenleri kompleksinin adaylık inceleme sürecini rafa kaldırarak, Tokyo-Seul arası müzakere çağrısı yapmasının kuvvetle muhtemel olduğu kaydediliyor.

#Güney KORE
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