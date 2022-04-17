Japon Hava Kuvvetleri en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi
Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri uçakları, geçen mali yılda yabancı unsurlarla 1004 kez angajmana girdi. Bunların 722'sini Çin unsurları oluşturdu.
Gündem 17.04.2022, 10:59
Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçaklarının Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılındaki angajman verilerini duyurdu
Buna göre Mart 2021-22 döneminde ASDF uçakları, 722'si Çin'e ait olmak üzere yabancı devlet unsurlarıyla 1004 kez angajmana girdi. Rus unsurlarıyla ise 266 kez angajmana girildi.
Çin'e ait unsurları arasında en çok keşif uçaklarının yer almasının "istihbarat toplama çabalarının kanıtı" olabileceği vurgusu yapıldı.
Son verilerle 2016'daki 1168 angajman sonrası Japonya'da bu konuda tarihin en yüksek ikinci seviyesi görüldü.
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