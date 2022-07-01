Japon gazeteci: Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basın kuruluşlarına mensup gazetecilerin yoğun ilgisine maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi.

JAPON MUHABİR: SELAMÜNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM

Basın toplantısına, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormak için söz alan Sano, sözlerine "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" yanıtını verdi.

JAPON MUHABİRİN SORUSU: SURİYE OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." şeklinde yanıt verdi.

TÜRK HALKINA SELAMLARINI İLETTİ

Sano, basın toplantısı sonrasında Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile bir araya geldi. Japon gazeteci, Ersin Çelik aracılığıyla Türk halkına selamlarını iletti.