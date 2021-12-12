Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız'ın naaşı toprağa verildi
Trafik kazası geçirerek ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Gündem 12.12.2021, 18:24
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız için bugün Bolvadin ilçesinde askeri tören düzenlendi.
Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için baba ocağına getirildi.
Çarşı Camisi'ne getirilen Yıldız'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kaynak: AA
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