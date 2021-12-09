banner38

jandarma timleri kasım ayında 63 teröristi öldürdü

Türkiye genelinde jandarma timlerince geçen ay ülkede yapılan uygulama, kontrol ve operasyonlarda 63 terörist öldürüldü.

Gündem 09.12.2021, 16:50 09.12.2021, 16:55
jandarma timleri kasım ayında 63 teröristi öldürdü

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında yol kontrolleri sırasında durdurulan 5 milyon 251 bin 987 araç ile 9 milyon 395 bin 746 kişi sorgulandı. Aranan 22 bin 382 şüpheli ile 1099 araç yakalanırken, 284 kayıp yetişkin ile 57 kayıp çocuk bulundu.

Aramalarda 125 silah, 1275 mühimmat, 43 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 225 uyuşturucu hap, 49 bin 525 paket kaçak sigara ve 108 kök kenevir ele geçirildi.

Terörle mücadele

Jandarma timlerinin operasyonları sonucu kasım ayında 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 74 silah, 13 bin 371 mühimmat ve 2 ton 808 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlar

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında jandarma timlerince düzenlenen 1357 operasyonda 1946 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 100'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekiplerin aramalarında 33 bin 279 litre kaçak akaryakıt, 220 bin 261 litre kaçak alkollü içki, 98 bin 121 paket kaçak sigara, 7 uzun namlulu silah, 168 tabanca, 308 av tüfeği ile 4 bin 865 adet bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

5 tonun üzerinde esrar, 531 kilogram eroin yakalandı

Jandarma timlerince aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1819 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda yakalanan 2 bin 459 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

Aramalarda 5 ton 44 kilogram esrar, 460 kilogram skunk, 531 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 46 kilogram metamfetamin, 6 bin 830 captagon ile 8 bin 787 adet ecstasy hap ve 1412 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: AA
#Kasım #terörist #operasyon
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. İstanbul Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Fatih Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gazişehir Gaziantep 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Yeni Malatyaspor 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Çaykur Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. Manchester United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton & Hove Albion 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle Utd 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atlético Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alavés 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8