Jandarma Kırklareli'nde 114 düzensiz göçmen yakaladı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 114 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Gündem 23.02.2022, 08:40
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin Armutveren köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede E.D, M.K, Ç.K.A, A.Ö. ve M.K. idaresindeki araçlarda 114 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sürücüler, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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