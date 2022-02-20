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İzmit Körfezi deniz uçağıyla korunuyor

İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla yapılan denetimlerle hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilikler anında tespit ediliyor.

Gündem 20.02.2022, 13:01
İzmit Körfezi deniz uçağıyla korunuyor

İzmit Körfezi'nde deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve olumsuzlukların merkeze anlık iletilmesini sağlayan uçakla yapılan denetimler sayesinde gemi kaynaklı kirliliğin azalması sağlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Bakanlık tarafından belediyeye verilen yetki kapsamında 2007 yılında deniz uçağıyla denetimlere başladıklarını söyledi.

İzmit Körfezi'nde gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı denetim ekipleriyle sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapıldığını aktaran Deniz, bu kapsamda kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarının tespit edildiğini belirtti.

Havadan denetimler caydırıcı

Deniz uçağıyla geçen yıl 175 saat havadan kontrol uçuşu gerçekleştirildiğini aktaran Deniz, şöyle devam etti:

"2006 yılında İzmit Körfezi'nde kontrol tekneleriyle denetime başladığımızda deniz yüzeyinde havadan görülebilecek şeyleri göremediğimizi fark ettik. Yani havadan kontrol farklı bir şey. Bu nedenle 2007 yılında havadan kontrollerimize başladık. Havadan kontroller, denizde tekneyle görülemeyecek kirlilikleri havadan görmeye yarıyor. Yani havadan tüm kirlilikleri gözle görüyorsunuz.

Deniz uçağıyla denetimler sırasında gemilerden kaynaklanan bir kirlilik olduğunda direkt kontrol teknesine bildiriyoruz. Kontrol teknesi gerekli tespitlerini yapıyor, cezai bir durum varsa cezai işlemi gerçekleştiriyoruz. Farklı bir kurumu ilgilendiren kirlilik olursa -bu liman kaynaklı olabilir, sanayi tesisinden kaynaklı olabilir- bunu da ilgili kurumlara iletiyoruz. Havadan denetimlerin, gemiler ve sanayi tesisleri üzerinde caydırıcı olduğunu gördük."

Deniz, denetimler kapsamında 2007-2020 yılları arasında 469 gemiye 35 milyon 506 bin lira ceza kesildiğini, 2021 yılında 9 gemiye 18 milyon 522 bin lira ceza uygulandığını söyledi.

35 kişilik ekiple denetlemeler yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sertifika alan 15 personellerinin bulunduğunu dile getiren Deniz, bu sayıya tekne ve uçak personeli sayısı da eklendiğinde yaklaşık 35 kişilik bir ekiple çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deniz, Marmara Denizi'nde ve İzmit Körfezi'nde geçen yıl müsilajın (deniz salyası) ortaya çıktığını anımsatarak, bu nedenle deniz uçağıyla İzmit Körfezi'nde gerçekleştirdikleri denetimleri artırdıklarını söyledi.

Denetimleri, Bakanlığın talimatıyla Marmara Denizi genelinde de yaptıklarını belirten Deniz, Yalova ve Çanakkale'yi de kapsayan bölgedeki denetimlerde müsilajın takibi konusunda Bakanlığa tespitlerini ilettiklerini anlattı.

Havadan denetimin aynı zamanda önleyici bir tarafının da olduğuna işaret eden Deniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son zamanlarda denetim sayılarımız artmasına rağmen ceza miktarı düşüyor. Bu da yaptığımız denetimlerin etkinliğini gösteriyor. Havadan denetimlere başladığımız süreçte yıllık 100 gemiye ceza keserken, 2021 yılına baktığımızda sadece 9 gemiye ceza uyguladık. Bu da bir yakıt kaçağı olabiliyor ya da geminin yakıt hortumu patlayabiliyor. Bu da bir kaza sonucu oluşuyor. 'Direkt bir deşarj yapayım, çevreyi kirleteyim, atığımı atayım'dan ziyade yakıt alımı sırasında bir kaza oluşabiliyor. Bizim son zamanlarda gördüğümüz ve uyguladığımız cezalar bu yönde."

#izmit körfezi
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