banner38

İzmir'i 21 fay etkiliyor: Peki hangileri yıkıcı etkiye sahip?

İzmir'de 30 Ekim 2020'de büyük yıkıma yol açan depremin merkez üssü Ege Denizi'ndeydi. Depremin ardından denizdeki faylar da yakın takibe alındı. Peki, İzmir için en tehlikeli faylar hangisi? Muhtemel bir depremde bu fayların yıkıcı etkisi ne olur?

Gündem 30.10.2022, 12:05 30.10.2022, 12:13
İzmir'i 21 fay etkiliyor: Peki hangileri yıkıcı etkiye sahip?

Yunanistan'ın Sisam Adası'nın kuzey sınırını oluşturan fay 30 Ekim 2020'de kırıldı.

6,6 büyüklüğündeki deprem, sadece Sisam'ı değil fayın yaklaşık 70 kilometre uzağındaki İzmir'i de vurdu. 40 saniye süren depremle oluşan dev dalgalar, sarsıntıdan 10 dakika sonra Seferihisar'a ulaştı.

Ege Denizi'nde deprem seferi

İzmir depreminden sonra Ege Denizi'ndeki faylar mercek altına alındı. TÜBİTAK'ın desteğiyle 18 bilim insanı Kuşadası Körfezi'nde deprem araştırması yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Gülsen Uçarkuş, "Daha önce karada belli faylar biliniyordu. Karada da bilinmeyen bazı fayların devamları tespit edildi. Böylece bölge için daha isabetli ve sağlam bir deprem risk analizi yapmak mümkün olacak" diye konuştu.

Kenti etkileyen faylardan 5'i birinci derecede tehlikeli

İzmir ve çevresinde deprem sonrası gaz çıkışı görülen faylar da inceleniyor.

Uzmanlar İzmir'i etkileyen 21 faya dikkati çekiyor. Bunların 17'si diri, 5'i de birinci derecede tehlikeli.

İzmir fayı tüm körfezi etkiliyor

Deprem üretmesi halinde en tehlikeli olması beklenen ise İzmir fayı. Çünkü yerleşimin büyük çoğunluğu bu fay üzerinde.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Güzelbahçe'den Pınarbaşı'na kadar 30 km boyunca devam ediyor. Üzerinde önemli yerleşimler var. Deprem senaryolarına göre İzmir fayı 6,8 büyüklüğünde deprem ürettiğinde İzmir Körfezi etrafındaki bölgede 15 bin civarında bir can kaybından bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

İzmir fayı deprem üretirse tsunami yaşanması da olası. 

İzmir'in riskli fayları

Uzmanlara göre deprem ihtimali en yüksek olan hat Tuzla Fayı.

İzmir'in en uzun fayı, tuzla fayı. Burası en son 2 bin yıl önce deprem üretti ve 30 Ekim'de meydana gelen depreme sıcak su akışıyla birlikte yanıt verdi. Bu nedenle bilim insanlarına göre tuzla fayının deprem üretme olasılığı oldukça yüksek.

İzmir'deki tehlikeli bir diğer fay da Seferihisar'dan geçiyor.

Seferihisar fayının hemen üzerinde Seferihisar ilçesinin yerleşmiş durumda olduğunu söyleyen Sözbilir, "Dolayısıyla bu fayda deprem ürettiğinde önemli oranda can ve mal kaybı üretecek bir fay" dedi.

İzmir Depreminde sıvılaşmanın görüldüğü Gülbahçe fayı ise bir diğer tehlikeli hat.

Gülbahçe fayının 1389 yılında son depremini ürettiği bilgisini paylaşan Sözbilir, "O depremden de yaklaşık 700 yıl gibi bir süre geçtiği için bu fayın da deprem üretme zamanının yaklaştığını söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'i etkileyen 21 faydan 12'si, 2'inci derecede tehlikeli. 4'ünün ise aktivitesi düşük. 

Yorumlar (0)
banner35
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 9 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 10 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 12 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Barcelona 12 31
2. Real Madrid 11 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Rayo Vallecano 12 18
9. Osasuna 11 17
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Getafe 11 10
17. Sevilla 12 10
18. Cadiz 12 10
19. Girona 11 9
20. Elche 11 4
banner23