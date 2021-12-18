İzmir'de maden ocağında göçük
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 22 işçinin yaralandığını bildirdi.
Gündem 18.12.2021, 23:41 19.12.2021, 00:01
Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|16
|24
|10. Galatasaray
|17
|24
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|17
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|16
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|16
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
|17
|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|17
|20
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8