İzmir'de maden ocağında göçük

Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.