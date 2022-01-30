İzmir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Dikili ilçesine 10,48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.