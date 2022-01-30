İzmir'de deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 30.01.2022, 22:50 31.01.2022, 01:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Dikili ilçesine 10,48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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