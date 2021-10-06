İzmir'de dehşet anları! Saldırgan vurularak durduruldu
İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle bir kafeye ateş açan şahıs bekçi ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli yaralı halde yakalandı.
Gündem 06.10.2021, 08:39 06.10.2021, 08:45
İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişi vurularak yaralı halde yakalandı.
İddiaya göre, Kuruçeşme Mahallesi 205 Sokak'ta N.D. (43) husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açtı.
Sesleri duyan bekçi ekipleri, olay yerine gelerek N.D’ye tüfeği bırakması için uyarıda bulundu.
Ateş açmaya devam eden şüpheli, bekçiler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şüpheli, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Ateş açılan kafenin camlarında ve kapısında hasar meydana geldi.
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