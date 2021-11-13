İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda 3 tutuklama
İzmir'de rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 kişiden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.
Gündem 13.11.2021, 10:08
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 2'si, ifade işleminin ardından savcılıkça salıverildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden K.A, M.Ç. ve İ.V. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6'sı Kemalpaşa Belediyesi personeli 11 şüpheli, 6 aylık çalışmanın ardından 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Zanlıların, "izinsiz yapı inşa edenlere cezai işlem uygulamamak", "yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet almak" gibi suçlar işledikleri öne sürülmüştü. Şüpheliler, dün Kemalpaşa Adliyesine sevk edilmişti.
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