İzmir İsveç Fahri Konsolosluğunda silahlı saldırı

İzmir Alsancak'ta bulunan İsveç-Norveç Fahri Konsolosluğu'nda silahlı saldırı meydana geldi.

Vize işlemleri için gelen saldırgan, istediği yanıtı alamayınca yanında taşıdığı silahı ile saldırı gerçekleştirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Konsoloslukta çalışan kadın görevli, önce göğsünden sonra da bacağından yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan görevlinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında, "İzmir'de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN SURİYELİ İDDİASINA YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda bir kişiyi silahla vuran şahsın Suriyeli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saldırıyı düzenleyen şahsın Suriyeli olduğu iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na gelen bir kişi, vize başvurusu talebi reddedilince dehşet saçtı. Z.Ö. isimli şahıs, konsoloslukta sekreter olarak çalışan E.T. isimli Türk kadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. tedaviye alınırken, Z.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayın ardından , zihinsel engelli olduğu belirtilen Z.Ö.'nün Suriye uyruklu olduğu iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

Saldırgan şahsın Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı, Ağrı nüfusuna kayıtlı zihinsel engelli Z.Ö. tarafından gerçekleştirilmiş, konsolosluk görevlisi E.T. isimli vatandaşımız yaralanmıştır. Olayın faili Z.Ö. güvenlik görevlilerinde olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat sürdürülmektedir. İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın Suriyeli olduğu iddiası doğru değildir."