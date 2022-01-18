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İzmir'deki deprem konutları ay sonuna kadar teslim edilecek

Yazılı bir açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, "4. proje alanından başlayarak, konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konutların teslimleri ay sonuna kadar tamamlanacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, 3. proje alanında bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın da yapılan proje revizyonu nedeniyle geç başlayan konut ve iş yerleri de nisan-mayıs aylarında teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Gündem 18.01.2022, 00:19
İzmir'deki deprem konutları ay sonuna kadar teslim edilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, kuraları çekilen konutların teknik kontrollerinin yapılarak ortak mahallerin yetkili birim müdürlüklerince teslim alındığını belirtti.

Nasır, şunları kaydetti:

"Depremin ardından Bayraklı'da, yerinde 7 proje alanında 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 51 dükkan olmak üzere toplam 5 bin 40 konut ve 353 dükkan inşaatında, 26 Kasım 2021 tarihinde teslim töreni yapılan proje alanlarında, İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, TOKİ ve İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince, kuraları çekilen konutların teknik kontrolleri yapılarak, ortak mahaller teslim alındı.

4. proje alanından başlayarak, konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konutların teslimleri ay sonuna kadar tamamlanacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, 3. proje alanında bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın da yapılan proje revizyonu nedeniyle geç başlayan konut ve iş yerleri de nisan-mayıs aylarında teslim edilecek. Rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkandan, projenin ilk etabını oluşturan, inşaatı tamamlanan 397 konutun da kuraları çekilip, kabulleri yapılarak, teslim edilecektir. 2+1 konutlar, 160 bin ile 180 bin lira arasında değişen fiyatları bulunurken, 3+1 konutlar ise 220 bin lira ile 260 bin lira arasında bedelle sahiplerine verilecektir. İlk 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre, 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan, 3+1 konutların taksitleri ise aylık 1020 liradan başlayacaktır."

Son 9 yılda İzmir'de riskli yapı olarak belirlenen 20 bine yakın binayı yıkarak dönüşüm projelerini başlattıklarını ifade eden Nasır, kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürüttüklerini, Bornova Eğridere'de yapımı hızla devam eden 34 köy evi ile 5074 konut ve 353 dükkan ile İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü yaptıklarını dile getirdi.

Nasır, belediyelerin ve vatandaşın işinin hızlı yürümesi amacıyla İzmir'de, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını da kurduklarını anımsattı.

Kaynak: AA
#izmir #deprem konutları #ak parti #necip nasır
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