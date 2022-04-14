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İzmir'deki darbe girişimi davasında cezalar onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada 60 sanığa verilen hapis cezalarını onadı, eski tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün tahliyesine karar verdi.

Gündem 14.04.2022, 08:54
İzmir'deki darbe girişimi davasında cezalar onandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu 21 Mayıs 2018'de verilen karara yapılan itirazlara ilişkin temyiz incelemesi tamamlandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından çeşitli cezalara çarptırılan 60 sanığın cezalarının "yargılama sürecindeki usul ve işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği" gerekçesiyle onanmasına karar verdi.

Cezaları onanan sanıklar arasında eski korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, eski tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, eski tuğamiraller Süleyman Manka ve Erdal Ergün de bulunuyor.

Eski tümgeneraller Ahmet Cural ile Memduh Hakbilen, eski tuğgeneral Veyis Savaş ve eski tuğamiraller Yaşar Çamur ile Halil İbrahim Yıldız'ın da aralarında olduğu bir kısım sanıkla ilgili temyiz incelemesinde ise, "Hükmün açıklandığı oturumda hazır bulunan sanıklara son sözlerinin sorulmasından sonra cumhuriyet savcısının tekrar söz alarak bir kısım taleplerde bulunduğu anlaşıldığı, bu talepler yönünden sanıklara ve avukatlarına savunmaları sorulup hazır bulunan sanıklara son sözleri verilmesi gerektiği, bu yargılama kurallarına uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle Ceza Muhakemesi Kanunu 216. maddesine aykırı" davranıldığı gerekçesiyle haklarındaki kararın bozulmasına karar verildi.

Daire, iki sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan teşdidin derecesinde yanılgıya düşülerek fazla ceza tayini uygulandığına, 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması gerekirken yanılgıya düşülerek "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza verildiğine ve cezanın bozulmasına karar verdi.

Nihayet Ünlü'nün tahliyesine karar verildi

Daire, eski tuğgeneral Nihayet Ünlü hakkında verdiği kararında ise, "Sanık hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetine karar verildiğine ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Davanın geçmişi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada kararını açıklamıştı.

Heyet, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geri kalan sanıklar da 7 yıl 6 ay ila 20 yıl arasında cezalara çarptırılmıştı. Mahkeme 145 sanığın dosyasını da ayırmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, karara çıkan dosyayı inceleyip istinaf başvurularını reddetmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşınmıştı.

#izmir
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