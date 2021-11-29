İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.
Gündem 29.11.2021, 08:49 29.11.2021, 09:04
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Öte yandan fırtına nedeniyle itfaiyeye kent genelinden ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarının geldiği belirtildi.
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hafif yağmur
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|14
|14
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|13
|13
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|13
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|13
|7
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|13
|13
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|13
|12
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|12
|9
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|13
|9
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|13
|6
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|15
|29
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|24
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|9. Espanyol
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|15
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