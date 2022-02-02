İzmir'de vahşet! Yol kenarında yanan bavuldan ceset çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında ateşe verilerek yakılan valizden erkek cesedi çıktı.
Gündem 02.02.2022, 08:56
Alınan bilgiye göre, İzmir Çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yol kenarında yanan valizi söndürdü.
Valizde inceleme yapan jandarma ekipleri, içinde erkek cesedi olduğunu belirledi.
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), valizi yol kenarına bırakıp ateşe veren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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