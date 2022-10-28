İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında G.Y., B.U. ve C.M. adlı şüphelilerin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

İlçe girişinde aracı durduran ekipler, araç içindeki 3 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yaptıkları aramada yaklaşık 52 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 8 bin 300 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., C.M. ve B.U. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda da E.K. adlı kişide, yaklaşık 390 gram kubar esrar ve tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.