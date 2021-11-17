İzmir'de Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Gündem 17.11.2021, 07:30 17.11.2021, 07:51
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen yelkenli teknedeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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