İzmir'de terör şüphelisi 2 kişi yakalandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına yönelik uygulamaları kapsamında, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen R.T., Karabağlar ilçesinde gözaltına alındı.

FETÖ'ye üye olmaktan aranan T.K. de Balçova ilçesinde yakalandı.