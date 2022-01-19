İzmir'de restorana silahlı saldırı: 2 yaralı
İzmir Bornova'da bir restorana pompalı tüfekle ateş açıldı. Restoranda bulunan iki kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Gündem 19.01.2022, 08:36
Altındağ Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan restoranın önüne gelen İ.T. ve T.D., içinde müşterilerin de bulunduğu restorana pompalı tüfekle ateş açtı.
İş yeri çalışanı E.B. ve müşteri M.K., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
M.K. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, E.B. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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