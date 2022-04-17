İzmir'de panelvan devrildi: 11 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvanın yol kenarına devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Gündem 17.04.2022, 15:13
Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden 23 yaşındaki Fatih Günaydın yönetimindeki panelvan yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişiden 4'ü Tire Devlet Hastanesi'ne, sürücünün de aralarında bulunduğu 7'si ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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