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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gündem 22.07.2022, 13:04
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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