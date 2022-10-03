İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı

Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisine yer verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İşçi oldukları belirtilen şüphelilerin söz konusu görüntüleri yaklaşık 1 ay önce bir evde çektikleri öğrenildi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.