İzmir'de gıda çarşısı yandı
İzmir'in Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda çıkan yangında bir iş yerinde maddi hasar oluştu.
Gündem 12.04.2022, 09:58
Yenişehir Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'nda bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçmaması için yoğun çaba harcayan ekipler, bir iş yerinin de kepenklerini keserek içeride biriken dumanı tahliye etti.
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