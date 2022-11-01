İzmir'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde bir dairede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Gündem 01.11.2022, 07:33
Yaylacık Mahallesi 1020 Sokak'ta 2 katlı bir binanın teras katında Muhammed Acem Budak'ın ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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