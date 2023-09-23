İzmir'de DEAŞ operasyonu, 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Bornova ilçesindeki dağlık arazide bombalı eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen 10 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir'de bombalı eylem hazırlığı yapan 10 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

'BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 10 TERÖRİST YAKALANDI'

Bakan Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;

Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde:

El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme,

Jel dinamit lokumu,

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız.