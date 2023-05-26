İzmir'de başörtülü kadınlara hakaret

İzmir'de toplu taşımada bir kadın, başörtülü başka bir kadına skandal söylemlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadının, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.İzmir'de toplu taşımada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, tartıştığı başörtülü kadına çirkin saldırıda bulundu. O anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" dedi.

Araçta bulunan başka bir yolcunun kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.