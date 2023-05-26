İzmir'de başörtülü kadınlara hakaret
İzmir'de bir toplu taşıma aracında başörtülü kadınlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanıldığı görüldü.
İzmir'de toplu taşımada bir kadın, başörtülü başka bir kadına skandal söylemlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadının, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.İzmir'de toplu taşımada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, tartıştığı başörtülü kadına çirkin saldırıda bulundu. O anlar izleyenlerin kanını dondurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" dedi.
Araçta bulunan başka bir yolcunun kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.
İzmir’de başörtülü kadınlara aşağılık saldırı: “Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz”— EHA MEDYA (@eha_medya) May 26, 2023
İzmir'de başörtülü bir kadın, karşısında oturan bir başka kadın tarafından 'Allahsız', 'Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz' gibi ifadelere maruz kaldı. pic.twitter.com/pTCjigidVM
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