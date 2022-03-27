İzmir'de 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında yapılan aramalarda 488 adet sahte 50 liralık banknot bulundu.
Gündem 27.03.2022, 10:29
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin piyasaya sahte para sürme hazırlığı yaptığı iddiası üzerine, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka'da bulunan 4 ev ile 1 otomobilde arama yapıldı.
Aramalarda seri numaraları aynı 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Y. ise tutuklandı.
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